Egy kampányrendezvényen támadtak rá a kormányzójelöltre New Yorkban

Lee Zeldin képviselőt, New York republikánus kormányzójelöltjét csütörtökön a Rochester melletti Perintonban egy kampányrendezvényen megtámadta egy férfi egy éles tárggyal – írja a New York Times. A hatóságok tájékoztatása szerint Zeldin nem sérült meg.

Az esetről az egyik jelenlévő riporter videót is készített, melyen jól látszik, hogy a kormányzójelölt egy teherautó platóján tartott beszédet, amikor egy férfi váratlanul felbukkan mellette, megragadta a politikus karját, és előveszi a fegyverét. Ezt követően többen is a politikus segítségére sietnek, így a fegyveres férfi Zeldinnel együtt a földre kerül.

