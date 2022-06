Az ukrán erők egyelőre tartják magukat Liszicsanszkban – brit védelmi minisztérium

Az ukrán erők továbbra is tartják magukat Liszicsanszkban, közölte a brit védelmi minisztérium napi jelentésében. A harcok elsősorban a város központjától 10 kilométerre található olajfinomítónál összpontosulnak, miközben összességében az oroszok próbálják bekeríteni az ukrán csapatokat.

A jelentés szerint a hadjárat kimenetele szempontjából nagy valószínűséggel továbbra is kulcstényező az, hogy Ukrajna mennyire tudja elhúzni az összecsapásokat, majd megfelelő rendben kivonni a csapatait, mielőtt bekerítik őket.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/e6OC5lhAxv

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RkEw9ka5F9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2022