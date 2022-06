Klicsko: A Kijev elleni támadás időpontja szimbolikus lehet

Vasárnap hajnalban ismét orosz támadás célpontja volt Kijev egyik negyede, a támadásban egy ember meghalt, négyen pedig, köztük egy hétéves kislány, megsérültek. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a támadásban több mint 220 lakás megsemmisült. Klicsko szerint a támadás időpontja szimbolikus lehet, hiszen épp a közelgő NATO-csúcstalálkozó előttre időzítették.

VIDEO: A Russian missile strike that hit Kyiv is an act of "symbolic aggression" in the days leading up to a NATO summit, says the city's mayor Vitali Klitschko pic.twitter.com/A1M3eZ47dr

