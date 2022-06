Egy ütéssel kiütötte a randalírozót a profi bokszolóból lett biztonsági őr

Az egykor nehézsúlyú bajnokként Mike Tyson ellen is küzdő Julius Francis együtéses KO-val küldött padlóra egy agresszív fiatalt London egyik szabadtéri szórakozóhelyén.

Az 57 éves korábbi profi bokszoló jelenleg a Wembley Stadion melletti Boxparkban dolgozik biztonsági őrként, ahol egy fiatal férfi a közösségi médiában kedden elterjedt videó tanúsága szerint összetűzésbe került a park menedzsmentjével és a biztonságiakkal.

A Foxpost tudósítása szerint a férfi trágár szavakat üvöltözve támadt neki a személyzetnek és a helyszínen tartózkodó dolgozónak. Több embert lökdösött, majd a kordont rágatta, miközben a biztonságiak egy csoportja megpróbálta eltávolítani a körbezárt területről.

A férfi végül Frakcisbe próbált meg belekötni, ő azonban egyetlen jobbhoroggal kiütötte.

A Boxpark vezérigazgatója megvédte a korábbi brit nehézsúlyú bajnokot, ám közben a londoni rendőrség is bejelentette, nyomozást indítottak az ügyben, letartóztatásra azonban egyelőre nem került sor.

Former British heavyweight champion Julius Francis (who fought Mike Tyson) now working as security at BOXPARK Wembley and dealing with some trouble today…

