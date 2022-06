Elon Musk komplett műholdas kommunikációs rendszereket adott át az ukránoknak

Az ukrán fegyveres erők új Starlink műholdas kommunikációs rendszereket kapott Elon Musktól, a SpaceX alapító-vezérigazgatójától.

Az ukrán védelmi minisztérium egy szombati Twitter-üzenetében azt írta: Elon Musk nemcsak a Mars-küldetés előkészítésén dolgozik, hanem a Starlinkeket is átadja hírszerzésünknek, amelyre a különleges küldetéseikhez nagy szükségük van.

– fogalmaztak bejegyzésükben.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s