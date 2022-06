Zelenszkij tanácsadója szerint Ukrajna egyetlen centiméter területet sem fog átengedni Oroszországnak

Ihor Zsovkva, Zelenszkij elnök diplomáciai tanácsadója a Bloombergnek nyilatkozott, és azt mondta, hogy nem fognak területet átengedni Oroszországnak, különösen nem a Donbasz területén. Arról is beszélt, hogy hajlandóak lennének exportálni tengeren keresztül, de nem bíznak Oroszországban, ezért csak a tűzszünet segítene benne, hogy újra exportálhassanak.

Zelenskiy’s diplomatic advisor Ihor Zhovkva tells me «As I’ve told you, we are not going to give away territory, we won’t cede an inch – especially not in Donbas. Russia has thrown everything at it – I won’t get tired of saying Ukraine needs immediate supply of heavy weapons.»

— Maria Tadeo (@mariatad) June 10, 2022