Németország 3500 forintos havi bérlettel harcol Oroszország ellen

Elfogadta pénteken a német törvényhozás tartományi kormányokat képviselő kamarája (Bundesrat) a szövetségi kormány javaslatait az Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt emelkedő energiaárak ellensúlyozásáról, így a többi között bevezethetik, hogy nyáron csak kilenc eurót (3420 forint) kell fizetni a közlekedési bérletért.

A júniustól augusztusig tartó időszakra szóló intézkedés a közösségi közlekedés költségének igen jelentős csökkenését eredményezi, tekintve, hogy például Berlinben 86 euróba kerül a bérlet a helyi közlekedési vállalatnál (BVG).

A Bundesrat a szövetségi parlamentben (Bundestag) a napokban elfogadott törvényt hagyta jóvá, amely rendelkezik a drágulás ellensúlyozását szolgáló legutóbbi kormányzati csomag finanszírozásáról. A törvény alapján a szövetségi kormány 2,5 milliárd euróval támogatja a tartományokat, hogy pótolják az utasoknak nyújtott kedvezmény révén a közlekedési vállalatoknál keletkező bevételkiesést.

A tartományi kormányok ugyan elégedetlenek, 2,5 milliárd euró helyett 4 milliárd eurót kértek, de végül nem akadályozták meg szövetségi kormány kezdeményezését, így a legtöbb tartományban már hétfőtől árusítják a csökkentett árú bérletet júniusra.

A bérlet a helyi közösségi közlekedés mellett a Deutsche Bahn vasúttársaság regionális járatain is érvényes, így kilenc euróért az egész országot be lehet utazni. A vállalatok az utasforgalom számottevő növekedésére számítanak – főleg a kirándulóhelyekre közlekedő vonatok lehetnek tele hétvégén -, és a járatok sűrítésével igyekeznek elkerülni a zsúfoltságot.

Ugyanakkor a szövetségi kormány az autózás költségének mérséklésére is törekszik. Egy másik, a Bundestag után a Bundesratban is elfogadott törvénytől független intézkedéssel ugyancsak június elejétől augusztus végéig az EU-s szabályok adta mozgásteret kihasználva a lehető legalacsonyabb szintre szállítja az üzemanyag árára rakodó úgynevezett energiaadót. Ez a pénzügyminisztérium számításai szerint a benzinnél literenként 35,2 centtel, a dízelnél 16,7 centtel csökkenti az árat.

Németországban a háztartásoknak az energiahordozók világpiaci árának robbanásszerű emelkedése miatt az idén minden korábbinál többet kell fizetniük a fűtésért, az áramért és az üzemanyagért. A benzin és a dízel ára az idén lépte át először a literenkénti kéteurós határt, míg tavaly tavasszal 1,30-1,40 euró körül volt. Az autósok legnagyobb érdekvédelmi szervezete, az ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) autóklub legutóbbi, szerdai jelentése szerint a dízelért átlagosan 2,028 eurót, a benzinért 2,090 eurót kell fizetni literenként.

Tovább növeli a lakosság terheit az évtizedek óta nem tapasztalt infláció, amelyet elsősorban szintén az ukrajnai háború révén zajló energiapiaci folyamatok határoznak meg. A fogyasztói árak éves szintű emelkedési üteme áprilisban 1981 óta a legmagasabb, 7,4 százalék volt.

A kormány a leginkább rászorulók támogatására összpontosít. Így a Bundesrat pénteken a kilenceurós bérlethez kapcsolódó finanszírozási rendszer mellett azt is elfogadta, hogy a szociális segélyben részesülők az eddigi juttatásaikon felül kapjanak egy 200 eurós egyszeri támogatást, az álláskeresők pedig 100 eurót. Bevezetnek egy sor egyéb támogatási formát is, a foglalkoztatottak például egy 300 eurós juttatást kapnak az energiaköltségek emelkedésének enyhítésére.

