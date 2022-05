Hivatalos: Finnország felvételét kéri a NATO-ba

Finnország miniszterelnöke, Sanna Marin, és az ország elnöke, Sauli Niinistö vasárnap közösen jelentették be, hogy Finnország hivatalosan is kezdeményezi felvételét a NATO-ba. A finn kormányfő azt mondta, hogy a javaslatot ratifikálásra a parlament elé küldik. „Döntésünk történelmi jelentőségű” – fogalmazott, hozzátéve, országa a NATO tagjaként a szövetség egészének biztonságáért is felelős lesz. Reméli, hogy a finn parlament a következő napokban megerősíti a NATO-csatlakozás iránti kérelmet, és azt is, hogy erős felhatalmazást ad majd a lépéshez.

Niinistö elnök úgy fogalmazott: „Finnország egy stabil, erős és felelősségteljes skandináv régió részeként válik még védettebbé. Egyrészt megosztjuk a biztonságunkat, másfelől mi is még nagyobb biztonságot nyerünk.”