Kétmillió forintnyi euróért kínál román, vagyis uniós útlevelet oroszoknak egy romániai ukrán cég

Egy éven belül garantált romániai honosítást és ezzel európai uniós útlevelet ígér oroszországi, kazahsztáni és belorusz ügyfeleinek egy ukrán cég, ráadásul mindössze 5300 euróért (ez úgy kétmillió forint).

A Maszol.ro azt írja, hogy a magát nemzetközi ügyvédi irodaként hirdető International Expert nevű vállalkozás kizárólag a román állampolgárság megszerzésére szakosodott, amit „az európai legalizálás legegyszerűbb módjaként” reklámoz.

A Maszol szerint a vállalkozás egy román törvényi kiskaput használ ki.

Idézzük a portált:

A román szabályozás értelmében „visszaszerezhetik” a román állampolgárságot mindazok, akiknek szülei vagy nagyszülei önhibájukon kívül elvesztették a román állampolgárságukat. A törvény egyértelműen és vállaltan a két világháború közötti Nagy-Romániában élő, majd ukrán és moldovai fennhatóság alá került románok leszármazottainak honosítását hivatott megkönnyíteni… hogy a moldovai románok minél gyorsabban az európai család tagjaivá válhassanak, nemcsak erkölcsi, hanem jogi értelemben is. A törvénymódosításnak köszönhetően ígérheti az International Expert „12 hónapon belül” és „nyelvtudás nélkül” a román állampolgárság megszerzését bárkinek, aki hajlandó kifizetni a kért díjat… A cég bukaresti irodájának képviselője megerősítette: bárki alatt bárki értendő, tehát az is, akinek nem voltak román felmenői. A cég kihasználja azt, hogy – miként a honlapján is hangsúlyozza – a korabeli ukrajnai levéltárak megsemmisültek.