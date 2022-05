Vannak, akik szerint Putyin hetek óta arra készül, hogy megpuccsolják

A háború kirobbanása óta több híresztelés, találgatás is szárnyra kapott már, hogy Putyin ellen esetleg saját emberei készülnek puccsra. Ezek közül eddig egy sem valósult meg. A Sky most megszólaltatott két elemzőt is, akik ennek ellenére továbbra is reálisnak tartják, hogy az orosz vezetés fellázadjon az elnök ellen.

Alekszej Murajev nagyonis valószínűnek tartja, hogy az orosz katonai és hírszerzési vezetés puccsra készül az elnök ellen, ezt pedig a felek között kialakult feszültséggel magyarázza. Murajev szerint a hírszerzés parancsnoka hamis képet prezentált az elnöknek a háború előtt, ami aztán visszaütött, amikor az oroszok sorra kudarcot vallottak a csatatéren, miközben az előzetesen lesajnált ukrán hadsereg hetek óta hősiesen védekezik. Az elemző szerint Putyin a hírszerzést okolja a kialakult helyzetért.

Andrej Szoldatov orosz biztonsági szakértő közben szintén a Sky-nak úgy nyilatkozott, hogy szerinte az orosz elnök nincs biztonságban. A szakértő szerint Putyin hetek óta puccsra készül, miután egyre többen kritizálják a különleges katonai hadműveleteit. Megjegyezte továbbá azt is, hogy a közelmúltban Putyin az FSZB két magas rangú tisztjét is házi őrizetbe helyeztette, ami arra utalhat, hogy az elnök ténylegesen tart attól, hogy a saját hírszerzése ellene dolgozik.