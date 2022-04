Magyar nyelvű misék indultak Krakkóban

Rendszeres, minden hónap utolsó vasárnapján bemutatandó magyar nyelvű szentmiséket indítottak vasárnap a krakkói domonkos kolostor mellett működő egyházközségben – közölte az MTI-vel a krakkói magyar főkonzulátus.

A kolostor káptalanjában a sorozatindító szentmisét Józef Pucilowski domonkos atya mutatta be. A szertartás során adománygyűjtést szerveztek a krakkói domonkosok által befogadott ukrajnai menekültek megsegítésére. Május 29-én Marian Waligóra, volt czestochowai pálos házfőnök, június 26-án pedig Ireneusz Wysokinski domonkos atya lesznek a celebránsok. Mindhárom lengyel szerzetes kiválóan beszél magyarul, Magyarországon is teljesítettek lelkipásztori szolgálatot.

A szentmisékre a Krakkóban, valamint a másutt Lengyelországban élő magyarokat, köztük egyetemistákat, ösztöndíjasokat várják, továbbá magyar turistákat és minden más érdeklődőt is – mondta el Gerencsér Tibor krakkói főkonzul. A liturgia után közösségi találkozót tartanak a kolostorban. A kezdeményezés célja ugyanis magyar vallási közösség létrehozása is, miután a főkonzulátus ilyen igényt észlelt a krakkói magyarok körében, mondta el Gerencsér.

A szertartásokon a zenei kíséretet Lévai Kamilla, a krakkói zeneakadémia mesterszakán ösztöndíjasként tanuló magyar orgonaművész, valamint Aranka Malkiewicz énekes, a hagyományos czestochowai magyar zarándoklatok egyik szervezője biztosítja.

A délután 15:30-kor kezdődő vasárnapi magyar szentmisék előtt fél órával gyónási lehetőség is van. Több év óta Varsóban is lehetséges a részvétel a rendszeres magyar nyelvű szentmiséken, amelyeket jelenleg minden hónap második vasárnapján 15:30 órakor a Zoliborz fővárosi negyedben működő Kisded Jézus egyházközségben (parafia Dzieciatka Jezus) Pawel Sobstyl atya mutat be.

Kiemelt kép: Napfelkelte a krakkói királyi vár, a Wawel felett 2021. április 12-én. MTI/EPA-PAP/Lukasz Gagulski