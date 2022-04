Kényszersorozott ukránokat vetnének be ukránok ellen az oroszok

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma hírszerzési forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy Oroszország ukrán civilek besorozását tervezi a részben megszállt Herszon és Zaporizzsja régiókban, de nincs kizárva hasonló a Krímen és Donbaszban sem.

A brit védelmi minisztérium ezen a ponton világosság teszi, hogy ha Oroszország ezt megteszi, ha ukrán civileket vet be a saját fegyveres csaoportjainak soraiban, még akkor is megsérti a Genfi Egyezmény 51. cikkét, ha a vonatkozó orosz törvények egyébként legitimnek is tekintenék a gyakorlatot.

Ezzel összefüggésben Boris Johnson brit miniszterelnök azt mondta, hogy az Egyesült Királyság kormánya továbbra is élen jár abban, hogy összegyűjtsék az oroszok által elkövetett háborús bűnök bizonyítékait.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2022

