15 ezer kilométeres kitérőt kellett tennie egy orosz gépnek a szankciók miatt

15 ezer kilométeres kitérőt kellett tennie egy orosz gépnek, amely Spanyolországból kitiltott diplomatákat vitt haza Moszkvába – írja a Flightradar24 blogja.

Jóllehet, Spanyolország és Görögország kivételt tett és beengedte a légterébe az érintett gépek, más országok fenntartották az orosz gépekre vonatkozó szankciót, így az út majdnem olyan hosszú lett, mint a világ jelenlegi leghosszabb, megszakítás nélküli repülőútja, a 15 163 kilométer hosszú Szingapúr – New York-járat.

Moszkvából Madridba eredetileg 3409 kilométer az út légvonalban, ebben az esetben viszont 7086 kilométer lett, a nemzetközi légteret használva. A Madrid és Athén közötti, 2383 kilométeres táv 3729 kilométerre nőtt, míg az Athén és Moszkva közötti 2203 kilométer helyett 4349 kilométer lett a kerülő miatt.

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world's longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) April 19, 2022