Keletre tevődött át a hetedik háborús hét fókusza, bár Mariupol kivételével kissé csendesedett a háború. Vihar előtti csend van, Oroszország a nagy keleti offenzívára készül, de a légicsapások nem álltak le. Kramatorszk vasútállomásán 50-en is meghalhattak egy ilyenben, miközben az ukránok orosz területet és hadihajót is lőttek. A Kijev környéki, civilek elleni mészárlások egyre jobban sokkolják a világot, jellemző, hogy Biden és ellenfele, Trump is népirtásnak nevezte a történteket. Infografikánkon megnézheti, hogy telt az orosz-ukrán háború hetedik hete, csak kattintson a nagy piros pontokra. Az előző hét eseményeiről itt olvashatnak