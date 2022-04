Ruandába küldenék a britek mindazokat, akik illegálisan átlépve próbálnak bejutni Nagy-Britanniába

Boris Johnson szerint Ruanda egyébként a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik.

A brit hatóságok Ruandába telepíthetik át mindazokat, akik a brit határt illegálisan átlépve próbálnak bejutni Nagy-Britanniába – mondta csütörtökön Boris Johnson brit miniszterelnök az MTI szerint.

Johnson bejelentette azt is, hogy csütörtöktől a brit királyi haditengerészet vette át a határőrségtől a forgalomellenőrzést az Angliát az európai kontinenstől elválasztó La Manche-csatornán, amelyen naponta százak igyekeznek átkelni jórészt embercsempész szervezetek motorcsónakjain Nagy-Britanniába. Szerdán hatszázan érték el így a brit partokat, de Johnson szerint hamarosan ismét elérheti a napi ezret az ezen az útvonalon illegálisan átkelni próbálók száma.

A brit kormányfő a francia partokkal szemközti, délkelet-angliai Kentben tartott csütörtöki beszédében közölte, London új migrációs és gazdasági fejlesztési egyezményt kötött Ruanda kormányával. E megállapodás alapján mindazokat, akik illegálisan lépnek be brit területre, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba. Johnson szerint ez a 120 millió font értékű finanszírozási csomagot is tartalmazó „innovatív megközelítés” biztonságos és törvényes lehetőséget teremt a menedékkérvényezésre, ugyanakkor felborítja az embercsempész bűnszervezetek üzleti modelljét, mivel a brit menedékjog-rendszert kihasználni kívánó gazdasági bevándorlók nem maradnak Nagy-Britanniában. Azok viszont, akik ténylegesen védelemre szorulnak, ezt a védelmet megkapják, és ruandai érkezésük után azonnali hozzáférésük lesz az ehhez szükséges jogi szolgáltatásokhoz. Emellett lehetőségük nyílik arra is, hogy új életet kezdjenek “abban a dinamikus országban” a brit kormány anyagi támogatásával – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Boris Johnson megemlítette azt is, hogy a ruandai kormánnyal kötött megállapodásnak nincs felső számbeli korlátja, Ruandának megvannak a kapacitásai akár több tízezer ember letelepítésére is a következő években.

A brit kormányfő szerint Ruanda a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik, és globális elismertségre tett szert a bevándorlók befogadásával és integrálásával.

A brit miniszterelnök szerint várható, hogy a Ruandával kötött megállapodást bírósági úton megtámadják. Hozzátette azonban, hogy Nagy-Britanniát éppen azért tartják az illegális bevándorlást elnézően kezelő országnak, mert az elmúlt években „politikai motivációktól vezérelt jogászok félelmetes hada” helyezte szakmai tevékenységének középpontjába az illegálisan érkezők eltávolításának megakadályozását. A brit kormány ezért kezdetben a fennálló törvényi keretek között igyekszik érvényt szerezni a megállapodásnak, de készen áll bármilyen szükséges jogi reform lehetőségének megvizsgálására – tette hozzá a kabinet vezetője.

Zárásként hozzátette, hogy a készülő új bevándorlási törvény alapján életfogytiglani börtönnel lesznek sújthatók azoknak a hajóknak a vezetői, amelyekkel az embercsempészek a Nagy-Britanniába illegálisan bejutni próbálókat szállítják a kontinensről a brit partok felé.