Egy orosz aktivista ingyen osztotta az 1984-et. Megvádolták az orosz hadsereg lejáratásával

Egy ivanovói aktivista, Dmitrij Szilin ingyen példányokat osztott George Orwell könyvéből. Azzal vádolják, hogy lejáratja az orosz hadsereget, ami egy nemrég bevezetett büntetési tétel, és elég liberálisan alkalmazzák.

An activist in Ivanovo named Dmitry Silin has been charged with the administrative offense of “discrediting Russia’s military” because he handed out free copies of George Orwell’s 1984. Welcome to Russia in 2022, everyone. https://t.co/QPYyIJTVwp pic.twitter.com/SunXxpex09

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 14, 2022