ENSZ: már 10 millió ukrán menekülhetett el az otthonából

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa, Filippo Grandi a Twitteren közölte, hogy az orosz invázió február 24-i kezdete óta már 10 millió embernek kellett elmenekülnie az otthonából Ukrajnában.

– írta bejegyzésében a menekültügyi főbiztos. A posztról beszámoló BBC szerint ez a szám Ukrajna lakosságának a negyede, szóval a háború miatt minden negyedik ukrán állampolgárnak hátra kellett hagynia a saját otthonát.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.

The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022