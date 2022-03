Barack Obama koronavírusos

Barack Obama elkapta a koronavírust – jelentette be a volt amerikai elnök a Twitteren vasárnap. Azt írta, hogy az elmúlt pár napban kicsit kapart a torka, de ezen kívül jól érzi magát. A feleségét is letesztelték, nála nem mutatták ki a vírus jelenlétét.

Obama megjegyezte: mindketten hálásak azért, hogy mindhárom vakcinát megkapták, és ez is egy jó emlékeztető arra, hogy aki teheti oltassa be magát.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022