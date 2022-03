Porig romboltak egy kelet-ukrajnai várost az orosz erők

A kelet-ukrajnai Volnovaha városát teljesen megsemmisítették az orosz invázió során – közölte Pavlo Kirilenko donyecki kormányzó a Guardian szerint.

Az ő szavait illusztrálják Illia Ponomarenko, a Kyiv Independent munkatársának helyszínen készített képei:

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement.

Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas.

1881-2022.

Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 12, 2022