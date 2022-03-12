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AFP

Lebombáztak egy mecsetet az oroszok Mariupolban

admin 24.hu
2022. 03. 12. 10:47

Az ukrán külügyminisztérium szerint orosz erők lebombáztak egy mecsetet Mariupolban, ahol több mint 80 felnőttet és gyereket, köztük török állampolgárokat, szállásoltak el, írja a BBC.

Egyelőre nem érkezett hír arról, vannak-e áldozatai a bombázásnak.

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