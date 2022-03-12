Lebombáztak egy mecsetet az oroszok Mariupolban

Az ukrán külügyminisztérium szerint orosz erők lebombáztak egy mecsetet Mariupolban, ahol több mint 80 felnőttet és gyereket, köztük török állampolgárokat, szállásoltak el, írja a BBC.

Egyelőre nem érkezett hír arról, vannak-e áldozatai a bombázásnak.

#Mariupol 🇺🇦

Tam şu anda 🇷🇺 ordusu Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yapılmış Muhteşem Cami’yi bombalıyor.

Camide Türk vatandaşları dahil birçok yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor. pic.twitter.com/rwAuDZ63k1

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 11, 2022