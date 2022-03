ENSZ főtitkár: A véronást azonnal be kell fejezni

António Guterres ENSZ-főtitkár a Twitteren bejegyzésben reagált az ukrajnai Mariupol szülészeti klinikáját és gyermekkórházát ért orosz légitámadásra. Guterres azt írta, a civilek fizetik a legmagasabb árat azért a háborúért, amelynek hozzájuk semmi köze nincs.

– hangzik az ENSZ-főtitkár felszólítása.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.



Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.



This senseless violence must stop.



End the bloodshed now.