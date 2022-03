Az USA tárgyal Lengyelországgal, hogy Ukrajnának vadászgépeket adjanak

Diplomáciai hírek szerint az USA, Lengyelország és Ukrajna között felélénkültek szombatról vasárnapra virradóra az egyeztetések arról, hogy a nyugati országok miként segíthetnék az ukrán légierőt esetleg vadászgépek küldésével. A lengyel sajtó szerint más NATO-tagállamokat is bevontak az egyeztetésekbe a washingtoni illetékesek, de végül nekik kell majd meghozniuk a szuverén döntésüket.

A CNN-en szombat este egy nyugalmazott amerikai admirális arról beszélt, hogy elképzelhetetlennek tartja egy repüléstilalmi zóna kialakítását Ukrajna légterében. Az a korábbi amerikai érvelésből is kiderült, hogy ha amerikai vadászgépek ütköznének bele az orosz repülőkbe Ukrajna légterében, az harmadik világháborúhoz vezetne. Ugyanakkor az admirális nem tartja kizártnak, hogy használt, szovjet gyártmányú vadászgépeket adjanak át Washington szövetségesei az ukránoknak.

Időközben a CNN diplomáciai és Fehér Házban dolgozó tudósítói, illetve a Wall Street Journal és a brit Financial Times is beszámolt arról, hogy valóban felmerült a tárgyalásokon, hogy az ukránokat lengyel vadászgépekkel erősítsék meg – a lengyel sajtó is írt ez utóbbi hírforrások alapján a tárgyalásokról.

A Fehér Ház magyar idő szerint vasárnap délelőtt ismerte el a tárgyalások folytatását a kérdésről, de Washington hangsúlyozza: bármelyik állam ad gépeket Ukrajnának, „az a saját szuverén döntése lesz”.

A 24.hu-n már beszámoltunk arról, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij „kétségbeesetten” kérlelte vasárnapra virradóra az amerikai törvényhozókat, hogy az Egyesült Államok segítsen több harci repülőgépet szerezni nekik. Zelenszkij egy órán át privát videóhívás során beszélt a 300 kongresszusi taggal.

A lengyel Rzeczpospolita szerint az ukrán elnök előbb 25 percig beszélt, majd kérdésekre is válaszolt.

Az USA azt fontolgatja, hogy amerikai F16-osokat küld a NATO kelet-európai tagországaiba. Ők pedig továbbadnák a szovjet MiG-jeiket, amelyekre az ukrán pilóták ki vannak képezve. Elsősorban Lengyelországot említik a források, de más keleti NATO-tagállamoknak is vannak szovjet/orosz gyártmányú vadászgépeik. A lengyel sajtó szerint Szlovákiának és Bulgáriának is vannak egyébként ilyen gépei.

A 24.hu-n azonban megírtuk: a probléma többek között az a „hármas gépcserével”, hogy az USA nem rendelkezik ehhez elegendő repülővel. A legközelebbi szállítmány Tajvannak készül, amelyet viszont Kína fenyeget. Ezért az amerikai kongresszuson nehezen futhat át egy olyan fegyvereladási üzlet, amely az ázsiai sziget biztonságát veszélyeztetné.

A lengyel sajtó, így például a Rzeczpospolita szerint egy ilyen bonyolult, legalább háromoldalú egyezményhez a Fehér Ház jóváhagyása és az amerikai Kongresszus szentesítésére is szükség lenne. Ám az amerikai F-16-osok Lengyelországba érkezése után, illetve ezekért cserében a lengyel MiG-ek átadása Ukrajnának Varsó szuverén döntése lenne.

Azaz a fegyverüzletben – tehetjük hozzá – a lengyelek felelőssége óriásira nőne, miközben ez komoly elmozdulást jelentene az eddigi amerikai állásponthoz képest is, hiszen vadászgépek Ukrajnába juttatásáról eddig nem volt szó.

Az amerikai republikánusok szenátusi vezetője, Mitch McConnell azt kérdezte Zelenszkijtől az egyórás beszélgetés során, hogy mire lenne a leginkább szükségük. Zelenszkij a repüléstilalmi zónát és a vadászgépeket említette, de a lengyel sajtó szerint hozzátette: ha nem tudják a zónát garantálni, legalább gépeket küldjenek. Egy demokrata törvényhozó, Dick Durbin támogatta az ukrán kérést a videóhívás során, sőt a demokraták szenátusi vezetője, Chuck Schumer is csatlakozott ehhez később. Közben egy amerikai republikánus törvényhozó is támogatta ezt az ötletet – a CNN-nek nyilatkozva.

Ám a Rzeczpospolita kiemeli: az is problematikus, miként juttatnák el a vadászgépeket Ukrajnának.

Ugyanakkor az USA-ban is vizsgálják azt a kérdést, hogy a vadászgépek szállítása beavatkozásnak lenne-e tekinthető – írja a varsói lap. Egyelőre úgy tűnik, az amerikai demokraták és republikánusok kivételesen egyetértenek ebben a kérdésben, és immár arra hajlanak, hogy mindez nem lenne beavatkozás az orosz-ukrán háborúba. (Más kérdés, hogy mi erről a véleménye Vlagyimir Putyinnak, szombaton már a gazdasági szankciókról is úgy beszélt, hogy azok hadüzenettel érnek fel – bár az orosz elnök gyorsan hozzátette: nem tervezi hadiállapot kihirdetését.)

A CNN vasárnapi értesülései szerint egyre intenzívebbek az amerikai és ukrán kapcsolatok, például Zelenszkij elnök biztonságos műholdhozzáférést kapott, hogy Washingtonnal könnyebben és gyakrabban kapcsolatba léphessen.

Ugyanakkor a lengyel álláspont pár napja még minden most napirendre került kérdéssel ellentétes volt a Rzeczpospolita szerint. Így amikor március elsején megkérdezték Andrzej Duda lengyel köztársasági elnököt arról, hogy küld-e Varsó vadászgépeket Ukrajnának, a politikus azt válaszolta:

Nem küldjük a gépeinket.

Ez ugyanis szerinte elérné az Ukrajnában zajló katonai konfliktusba való beavatkozás szintjét, és ezzel ráadásul magát a NATO-t is bevonnák a konfliktusba.

A kérdés most az, hogy öt nap alatt megváltozott-e ez a lengyel álláspont, és vállalják-e a „szuverén döntés” felelősségét, ami pár nappal ezelőtt szerintük még az egész NATO-t is érintette volna.