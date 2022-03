Videón, ahogy szinte mindenki kivonult Lavrov beszéde alatt az ENSZ üléséről

Szergej Lavrov videóüzenetben szólalt fel az ENSZ Leszerelési Konferenciáján kedden, de nem talált jó hallgatóságra, írja a CNN.

Az orosz külügyminiszter arról beszélt, Moszkva tart tőle, hogy Ukrajna atomfegyverek beszerzését tervezi. Mire ezt végigmondta, az ülésterem gyakorlatilag már üres volt.

A francia delegáció által posztolt felvétel szerint amint megjelent Lavrov a képernyőn, a legtöbb küldött felállt és kivonult az ülésről.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022