Oroszországban beszüntettek két médiumot, mert beszámoltak a háborúról

Oroszországban betiltottak két független médiaszervezetet, az indoklás szerint azért, mert szándékosan hamis információkat terjesztettek Moszkva ukrajnai inváziójáról – írja a Guardian az AFP-re hivatkozva.

Az orosz főügyész elrendelte hogy a médiafelügyelet korlátozza a TVRain néven is ismert Dozsd tévécsatorna, valamint az Eho Moszkvi rádiócsatorna hozzáférését. A hivatalos kommunikáció szerint erre azért volt szükség, mert a két médium „erőszakra, szélsőséges tevékenységekre szólította fel a fogyasztóit”, az orosz katonák ukrajnai tetteiről pedig „szisztematikusan hamis információkat közöltek”.

Az Eho Moszkvi főszerkesztője, Alekszej Venediktov a közösségi médiában már be is jelentette, hogy lekapcsolták a rádiójukat.

Echo of Moscow and TV Rain have reportedly been cut off the airwaves as Russia imposes a de facto military censorship over its invasion of Ukraine. Russian media have been banned from using the words “war, invasion or attack.” Predictably Orwellian turn as Russia bombs Ukraine. https://t.co/SnAsAJfffY

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 1, 2022