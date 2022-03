Márki-Zay: Ez a kiszámítható miniszterelnök, akire háborús helyzetben valóban rá lehet bízni Magyarország jövőjét?

Hangos „MZP! MZP!” kiáltások köszöntötték Márki-Zay Pétert, az ellenzéki összefogás, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltjét. Márki-Zay azzal kezdte, a tüntetésen összegyűlt adományokat még ma leviszik Záhonyba, majd köszöntötte Karácsony Gergely főpolgármestert, aki szintén ott van a Clark Ádám téren Orbán Viktor oroszpolitikája ellen tüntetve. A jelölt Ferenc pápát idézte, hogy a háború az emberiség bukása.

Magyarországnak olyan kormánya van, ami mindig háborúzott valaki ellen.

Szerinte más, amikor a migránsok, Soros vagy Gyurcsány ellen háborúzik a kormány, de ez most komoly háború. Orbán szerinte minden háborút elvesztett. Elvesztette az államadósság ellenit, a nyugdíj megvédését „3000 milliárd forint nyugdíj bánta”, a rezsiharcot a benzinár maximálásával kötötte össze. A migránsok ellen is fellépett, a plakátra kiírva, hogy nem vehetik el a magyarok munkáját senki, erre csomó migránst telepített le, orosz bűnözőket is. „Sikerült leállítani a népességfogyást migránsokkal”, ezt a háborút is elvesztette. Az illiberalizmus harcát is elbukta, „az illiberális Putyin-frakció nem látszik összejönni”, ezzel az európai pártszövetség összekovácsolásának kudarcát emlegette.

A Covid elleni háború volt a legsúlyosabb, ami „43 ezer magyar életét követelte”. Márki-Zay szerint Orbán azt mondta, megbízható és megfontolt politikusra kell bízni az országot, dehát Orbán minden háborúját elvesztette, nem ő az a személy. Felidézi, milyen össze-vissza zárták be az iskolákat, mekkora focimeccseket rendeztek a járvány idején, no meg mennyit lopott a kormány. „Orbán Viktor igenis felelős azért, ami Ukrajnában megy”, Putyin parancsára elzárta a kárpátaljai gázt, engedte be a kémbankot, adta ki az orosz fegyvercsempészeket Moszkvának. A felsorolás végén zengett a „hazaáruló” és a „mocskos Fidesz”. Valóban megfontolt, komoly vezetés kell, „a háborúval szemben béke”. Márki-Zay szerint a szeretet hatalma csak úgy jöhet el, ha a háborúból nem csinálnak politikát (mondta egy politikai tüntetésen), és minden lépést, amit Orbán helyesen tesz, azt el fogják ismerni és támogatni fogják. Azt is kérni fogják, hogy a hintapolitikát Orbán fejezze be, kössön ki végleg nyugaton.

„Európa, Európa” – skandálta a tömeg. Márki-Zay szerint Orbán mindenben Putyin pártján állt, majd kijelentette, Putyin agresszor. Sorolta mindazokat az intézkedéseket, amikben visszatáncolt Orbán orosz témában, mint a légtérzár, Paks 2, a Nemzetközi Beruházási Bank kiutasítása. Márki-Zay megemlítette, hogy az orosz propagandacsatornákat blokkolni fogják Európában. „Az öt napja megfogalmazott követeléseinkből kettő maradt”. Az első, hogy Szijjártó Péter küldje vissza kitüntetését Oroszországba, amire az a válasz jött, nem ér rá a kormányt. A másik, hogy az MTVA se folytasson orosz propagandát. Az Európai Unió fegyvert fog szállítani Ukrajnának, ezt Orbán Viktor is megszavazta, pedig Orbán az ellenzéket támadta ezzel nemrég. „Ez a kiszámítható miniszterelnök, akire háborús helyzetben valóban rá lehet bízni Magyarország jövőjét?” – kérdezte. Orbánt csak az EU- és NATO-tagság védi a háborús konfliktusról. Felidézi, hogy Orbán sikeres békemisszióról beszélt moszkvai útja előtt, aztán kitört a háború.

Orbán Viktor a legtöbb kérésünket máris teljesítette.

Márki-Zay szerint az MTVA-t is le kéne állítani. „Az Európai Unió egyetlen árulója”, ahonnan ömlik a magyarokra az orosz háborús propaganda. A humanitárius cselekedetekben az ellenzék támogatni fogja a kormányt. Ismét Ferenc pápát idézte, miszerint a háború az emberség és politika bukása. Az emberség megnyilvánulásairól beszélt, a menekültek fogadásáról, majd megköszönte, hogy megmutatták a magyarok, milyen jó emberek tudnak lenni. „Mutassuk meg a világnak, hogy elsősorban emberek vagyunk!” – kiáltott fel a kormányfőjelölt. Sorolta az ukrán menekülteknek segítő önkormányzatokat, majd az egyházak előtt hajtott fejet. Márki-Zay szerint a putyini riogatás puszta riogatás. „A józan ész diktálja, hogy most sem lesz atomháború” – mondta, majd jelezte, eljöhet április 3. után „az emberség kormánya”, ami nem megy neki az üldözötteknek, hajléktalanoknak, romáknak, menekülteknek. Azzal zárta mondandóját, hogy az új kormány megmutatja majd az emberség hatalmát.