Óvóhelyet alakítottak ki az újszülötteknek Dnyipróban

A dnyiprói gyermekkórház újszülött intenzív osztályáról nagyjából egy tucat csecsemőt szállítottak át egy ideiglenes óvóhelyre a háború miatt – írja a New York Times.

Az egészségügyi személyzet egyik tagja videót is készített a helyszínen.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

