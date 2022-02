Még két óra sem telt el azt követően, hogy csütörtökön hajnalban Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy katonai akciót indítanak az Ukrajna ellen, egy ukrán vadászgép berepült Romániába, a leszállásra kényszerített pilóta pedig megadta magát. A szeretvásári (Siret) határátkelőnél több ezer ukrán akar belépni az országba.

Elég ránézni a térképre, hogy lássuk a földrajzi realitásokat: a legközelebb az ukrajnai harcokhoz a NATO-tagállamok közül Románia van. Még két óra sem telt el azt követően, hogy csütörtökön hajnalban Putyin elnök bejelentette Ukrajna lerohanását, egy ukrán vadászgép már be is repült Romániába.

A légi incidenst csütörtökön reggel a borceai légibázis (Baza 86 Aeriana Borcea) jelezte a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a NATO-parancsnokság alatt álló két román F-16-os helyi idő szerint 6:15-kor szállt fel, miután az ország északi részén egy gép megsértette az ország légterét. A nemzetközi előírások betartásával 7:05-kor az ukrán légierő Szuhoj 27-esét már leszállásra kényszerítették a bákói reptéren, a pilóta átadta magát a hatóságoknak. További részleteket nem közöltek.

Az orosz támadást követően Klaus Iohannis államfő azonnal összehívta a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT), majd az ülést követően élő egyenes adásban beszélt a kialakult helyzetről. Elmondta, Románia határozottan elítéli az indokolatlan, törvénytelen és ki nem provokált agressziót, és hangsúlyozta, hogy a megoldás egyetlen útja a diplomácia. Azt üzente a lakosságnak, hogy az ország a történelem során még soha nem volt ennyire védve bármilyen támadás ellen, és kész szembenézni a gazdasági és humanitárius következményekkel. Hozzátette, Romániát sosem fogják belerángatni az ukrajnai katonai konfliktusba. Hogy az elmúlt időszakban Románia segítette-e Ukrajnát fegyverszállításokkal, arról nincs információ.

A békés nyilatkozat ellenére azonban Románia a jelek szerint már számított a háborúra. Február 9-én a nagylaki határátkelőnél németországi bázisról amerikai katonai konvoj érkezett az országba, a célállomás pedig a Constanta megyei M. Kogalniceanu katonai reptér volt, de azt is belengették, hogy tavasztól megalakul a NATO romániai harccsoportja. Pár nappal ezelőtt kiderült, hogy a harccsoport ennél sokkal hamarabb létrejön. Egyébként úgy tudni, az országban mától az összes katonai egységet, parancsnoki pontot riadókészültségbe helyezték. Kora délután pedig két amerikai F-35 Lightning II érkezett a borceai bázisra, a hivatalos verzió szerint a román légierővel való közös gyakorlatozásra.

Az államfő által említett humanitárius következményekkel máris szembesült Románia. Csütörtök reggeltől ukránok ezrei érkeztek a szeretvásári határátkelőhöz, de hasonlóan sokan várakoznak a belépésre Máramarosszigetnél (Sighetu Marmatiei). A román hatóságok már szerdán jelezték, hogy legalább 500 ezres menekültáradatra számítanak, és erre fel is készültek.

Máramarosszigetnél távozna az Ukrajnában tartózkodó turisták egy része is – akiknek törölték repülőjáratait –, sokan gyalog érkeztek a határállomásra. A digi24 hírtelevízió helyszíni tudósítása szerint az ukrán családok gépkocsikkal jönnek, sokan a rokonaikhoz, de a városban már épül a több ezer ember befogadására alkalmas menekülttábor. A belépés Romániába nehézkes, mert az ukrán oldalon állítólag csak a nőket és a gyermekeket engedik ki az országból, Szeretvásárnál több kilométeres a kocsisor.

A román külügyminisztérium is arra szólította az Ukrajnában tartózkodó román állampolgárokat, hogy mielőbb térjenek vissza, ehhez logisztikai támogatást is nyújtanak. Azt egyelőre nem tudni, miként menekítik ki őket.

Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője szerint „nem túl acélosak” a román menekültszállások általában. Kifejtette ugyanakkor, hogy a menekültek első körben belföldön igyekeznek biztonságos helyre menni, és ha ez nem működik, lépik át a határt. Romániába zömmel

román állampolgársággal is rendelkező ukránok lépték át a határt eddig

– mondta a szakértő. Ukrajnában ugyanis román kisebbség is él.

Romániában szerinte nincs pánik, hiszen „kicsi a valószínűsége, hogy Oroszország egy NATO-tagországot megtámadna”, de oroszellenesség tapasztalható.

Ami a várható gazdasági problémákat jelenti, egyelőre több a kérdőjel, mint a konkrétum. Ion Sterian, a Transgaz állami földgázszállító vezérigazgatója csütörtökön délelőtt azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy egyelőre nincs fennakadás az Ukrajna felől a Gazpromtól érkező gázszállításokkal és a BRUA-vezeték is maximális kapacitással üzemel. Az Isaccea állomáson keresztül naponta 5,3 millió köbméter érkezik, az ország fogyasztása most átlagosan napi 38,7 millió köbméter. Bukarest csak most bánhatja igazán, hogy a politikai-gazdasági érdekek miatt a fekete-tengeri gázkitermelés még mindig padlón van.