II. Erzsébet királynő koronavírusos

A hírről a BBC számolt be, a lap azt írja, a királynőnek enyhe tünetei vannak. Megjegyzik, a Palota szerint II. Erzsébet most Windsorban van, orvosi felügyelet alatt áll, de a kisebb teendőit jövő héten is intézi.

Nem ő az egyetlen a családban, aki mostanában elkapta a koronavírust: fia, Károly herceg és annak felesége, Kamilla hercegné is találkozott a vírussal nemrég.

Két hete volt a hetvenedik évfordulója annak, hogy II. Erzsébet a trónra került – ennek apropóján két hosszabb cikkben is foglalkoztunk az életével.