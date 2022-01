Lapértesülés: Szlovéniában vesz szállodacsoportot a NER-közeli üzleti kör

A szlovén szállodabizniszben terjeszkednek tovább a Fideszhez közeli üzleti körök – írja hétfői cikkében a Necenzurirano szlovén lap. A tényfeltáró lap pár napja már beszámolt arról, hogy magyarok veszik meg a legnagyobb szlovén turisztikai csoportot, a Savát, legfrissebb cikkükben azonban további részleteket is közöltek.

Értesüléseik szerint a cégcsoport 43 százalékos tulajdonrészét a Diófa Alapkezelő veszi meg, amely Magyarország 10. leggazdagabb emberének, Jellinek Dánielnek az érdekeltsége. Jellinek kapcsolatai a miniszterelnöki családig érnek, üzletelt már Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal és köreivel, de az év legnagyobb üzletének kikiáltott reptérvisszavásárlás egyik főszereplője is Jellinek-érdekeltség, az Indotek lenne. Amint azt közölték, a magyar kormány az Indotekkel és a Mollal közösen szeretné megvenni a ferihegyi repülőteret üzemeltető céget.

Necenzurirano felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes nevén Sava Turizem cég összesen 2000 hotelszobát működtet Szlovéniában és a koronavírus-járvány alatt a versenytársai közül ez a cég kapta a legnagyobb állami támogatást. 2020 júliusa óta mintegy 50 millió euró közpénz jutott el a cégcsoporthoz, emiatt az új tulajdonosok akár 300 millió euró bevételre is szert tehetnek az átvétel után.

A cikkben, amelyhez a magyar vonatkozások tekintetében a 24.hu nyújtott segítséget, azt is írják, hogy a Diófa mellett egy másik hazai szereplő is jelentős részesedéshez jut a Savában, mégpedig az Atlantis Property Zrt., amely egyben a Sava hivatalos tulajdonosa is lesz. Az Atlantis tulajdonosa és igazgatója Komonczi Zsolt, akiről nemrég a Válasz Online idézte fel azt, hogy a Cretum-csoport vezetőjeként Tiborcz Istvánnal együtt menedzseli a Hotel Dorothea-projektet Budapesten. Egyúttal Komonczi – jegyzi meg a Válasz Online – üzleti értelemben állandó koalíciós társa Szivek Norbertnek, aki korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő feje volt, és aki ugyancsak üzletelt már Tiborczcal.

A lap hozzáteszi, hogy két másik név is felbukkan a szlovén szállodaprojekt körül: a francia Michel Marie Caillard és a luxemburgi Jean-Luc Jourdan. A két üzletember legutóbb egy ősszel alapított cégben, a Prestige Tourism Zrt.-ben tűnt fel, amelynek a több mint 60 százalékos tulajdonosa Caillard, 30 százalékos tulajdonosa a Komonczi-féle Atlantis Property, a maradék pedig Jourdané. Caillard érdekelt a Bayer Development Kft.-ben is, ottani üzlettársa, Balázs Attila, szintén feltűnt már Tiborcz István környékén.

A Necenzurirano úgy tudja, hogy az ügyletre már rábólintott a szlovén kormány és az ottani állami vagyonkezelő, így nincs akadálya annak, hogy meg is valósuljon. Mint írják, a tranzakcióban a magyarok segítségére van Andrej Fatur, annak a Nova KBM banknak a felügyelőbizottsági elnöke, amelyet az OTP tavaly vásárolt fel; Primož Pusar, a Pristop nevű reklámmal és lobbizással foglalkozó ügynökség tulajdonosa; illetve Borut Petek, Janez Janša – az Orbán-barát szlovén miniszterelnök – bizalmasa és korábbi államtitkára. A tényfeltáró portál azt feltételezi, hogy a magyar befektetők már előre értesülhettek arról, hogy a szlovén állam ki akar szállni a Savából, különben nem hajtottak volna rá a cégcsoportra.