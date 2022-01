Eggyel kevesebb abortuszpárti állam van az USA-ban

Virginia állam igazságügyi minisztere jogi indítványt nyújtott be pénteken, amellyel visszavonja annak az abortuszpárti jogi szakvéleménynek a támogatását, amelyet a művi terhességmegszakítást támogató államok nyújtottak be korábban az amerikai alkotmánybíróság szerepét is betöltő legfelsőbb bíróságon (LB) – jelentette a National Review című amerikai lap.

A jobboldali-konzervatív kéthetilap online portáljának tudósítása szerint Jason Miyares virginiai republikánus igazságügyi miniszter a 2021. novemberi választáson győzte le demokrata párti elődjét, Mark Herringet, és a szintén újonnan megválasztott Glenn Youngkin kormányzóval és Winsome Sears kormányzó-helyettessel együtt szombaton iktatták be hivatalába.

Virginia állam még Mark Herring miniszteri hivatali idején csatlakozott közel kéttucat baloldali vezetésű amerikai tagállamhoz, amely jogi szakvéleményt, úgynevezett amicus curiae-levelet küldött a szövetségi alkotmánybírósághoz, s a levélben szorgalmazta a Mississippi állambeli, abortuszt korlátozó törvény alkotmányossági vizsgálatát. A déli Mississippi a 15 hétnél idősebb magzatok élethez való jogát védi.

A jogi szakvélemény, amelyet a hagyományosan liberális demokrata Kalifornia állam vezetésével nyújtottak be, amellett érvel, hogy a mississippi törvény alkotmányellenes, és arra kéri a szövetségi alkotmánybíróságot, hogy ne törölje el azokat a precedens értékű alkotmánybírósági döntéseket, amelyek létrehozták (Roe kontra Wade), illetve később fenntartották (Planned Parenthood kontra Casey) az alkotmányos jogot az abortuszhoz.

Jason Miyares most ennek az abortuszpárti jogi szakvéleménynek a támogatását kívánja megszüntetni Virginia állam részéről. A National Review idézi a miniszter indítványát, amely szerint “Virginia állam többé már nem osztja a korábban benyújtott amicus curiae-levél érveit, és mostantól azt az álláspontot képviseli, hogy az amerikai alkotmány hallgat a művi terhességmegszakítás kérdéséről, ennélfogva az amerikai tagállamok lakosainak a joga dönteni az abortusz jogi helyzetéről és szabályozásáról”.

Miyares indítványa ezt követően arra kéri a szövetségi alkotmánybíróságot, hogy hagyja helyben a Mississippi államban érvényes abortusztörvényt, és törölje el a korábbi jogi precedenseket az abortusszal kapcsolatban.

Ez lényegében azt jelenti, hogy Virginia az Egyesült Államokban érvényben lévő abortusztörvény (az úgynevezett Roe kontra Wade) eltörlését szorgalmazza.

Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság 1973-ban hozta meg történelmi döntését a “Roe kontra Wade” peres eljárásban, amely lényegében alkotmányos jogot biztosít az abortuszhoz az Egyesült Államokban.