Autóbaleset után elcsatangolt majmokat keres az amerikai rendőrség

Száz makákómajmot szállított az a kamion, amely egy billenőskocsival ütközött péntek délután az amerikai Danville határában, Pennsylvania államban. Sem ember, sem állat nem sérült meg, de a baleset miatt több majom megszökött, négy állatot jelenleg is keresnek a rendőrök – írja a BBC. Kettőről már tudják, hol lehet.

A majmokat szállító kamion Floridába tartott. A makákókra jelenleg nagy szükség van az egészségügyben, mert a koronavírus elleni védőoltásokhoz végeznek rajtuk kísérleteket. A rendőrség arra kérte a környékbeli lakosokat, ne merészkedjenek túl közel a majmokhoz, ha meglátják őket.

A trailer carrying 100 monkeys collided with a dump truck this afternoon just off I-80 near Danville. According to state police, four of those monkeys got loose. The PA Game Commission is looking for the monkeys. pic.twitter.com/Ls4WsJeFPz