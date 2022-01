Így néz ki, amikor a farhát mellől kap szerenádot a vezér

Csodálatos videó készüt arról, ahogy egy gyári munkás szerenádot ad Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnöknek a húspult mellett.

Azon kívül, hogy a farhátvallomáshoz használt hangszer egy dutár, nem sok minden derül ki arról, pontosan mi történt, de ez nem elvesz, hanem inkább hozzáad a videó élvezeti értékéhez.

Turkmenistan's president being serenaded by a pair of poultry factory farm workers in the frozen food section pic.twitter.com/Wdlz1bjhPx

— Peter Leonard (@Peter__Leonard) January 20, 2022