Második napja tombol ítéletidő Észak-Amerikában

Az Egyesült Államok déli, keleti részén és Kanadában hétfő óta súlyos téli vihar tombol és a heves havazás miatt több ezer repülőjáratot is töröltek – írja a helyi médiára hivatkozva az MTI. A Newsweek például azt írta, hogy az Egyesült Államokban eddig tizenkilenc államra adtak ki időjárási figyelmeztetést, és helyenként akár félméteres hó is lehet. A szövetségi meteorológiai szolgálat a Twitteren posztolt arról, hogy az ország keleti harmadát sújtó súlyos téli vihar ugyan hamarosan elcsitulhat, de a hó, a jég, a szél hatásai nagy területen okoznak továbbra is gondot. A FlightAware járatkövető oldal szerint több mint ezerhétszáz belföldi és nemzetközi járatot töröltek hétfő este, az előző napi háromezer lemondott járaton felül. A PowerOutage.us című lap szerint a hétfő délután áramszünetet szenvedett 120 ezer amerikai otthon közül sokban már estére helyreállították az áramszolgáltatást.

A téli időjárási figyelmeztetés hét tagállamban várhatóan érvényben marad: a délkeleti Észak-Karolina államtól a kanadai határnál fekvő, északkeleti Maine államig.

A legnagyobb hómennyiség az Appalache-hegység gerincén, valamint a Nagy-tavak alsó részén várható. Heves havazásra számítanak New York állam északi, valamint New England északkeleti részén is. A meteorológiai szolgálat szerint hétfőn több mint ötvenhét centiméternyi hó esett az ohiói Harpersfield városában.

Az északkeleti országrész feletti erős viharzóna kedden Kanada délkeleti része felé mozog

– közölte az amerikai meteorológiai szolgálat. A közlemény szerint arra is számítani kell, hogy a hőmérséklet további csökkenése miatt az utak lefagynak, ami különösen veszélyessé teszi a közlekedést.

A torontói rendőrség a Twitteren jelentette be, hogy hétfőn a rendkívüli időjárás miatt lezárták a forgalom elől a város két autópályáját. A kanadai kormány időjárási információs honlapja arról tájékoztatott, hogy Québec és Ontario tartományok nagy részén hóviharriasztást rendeltek el. Az ország legnagyobb városában, Torontóban akár hatvan centi hó is eshet – tweetelte Anthony Farnell, a Global News kanadai televíziós csatorna vezető meteorológusa kedden.

John Tory, Toronto polgármestere a város honlapján közölte, hogy sürgősségi szabályozást vezetett be, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos területeken a hóeltakarítás idejére megtiltsák a parkolást. Québecben és Ontario déli részén számos iskola is bezárt, beleértve Toronto környékét is. A közel hárommilliós város öt covid-oltási klinikája is felfüggesztette működését. Torontóban kedden emellett több kint kétszáz repülőjáratot kellett törölni a Pearson nemzetközi repülőtéren, ami a forgalom több mint felét teszi ki.