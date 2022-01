Egy távoli brit sziget keresi uralkodóját

Megkezdődött a keresés a cumbriai Pier-sziget uralkodója után – írja a BBC. Az önkormányzat felhívása szerint az Egyesült Királyság egyik legegyedibb vendéglátási lehetőségét kínálja az északnyugati Barrow-in-Furness partjától nem messze fekvő sziget vezetése, ami ideális azok számára, akik új kezdetre vágynak. A sziget az impozáns kilátás miatt kedvelt üdülőhely kempingezők és szórakozni vágyók számára.

Az apró sziget jövőbeli uralkodója most 10 éves bérleti szerződést kaphat a 300 éves „The Ship Inn” nevű kocsma és a sziget működtetésére, ahol egy 14. századi várrom és egy kemping is található. A tisztségre pályázati úton lehet jelentkezni, és az illetékes önkormányzat azt is bejelentette, hogy

a sikeres pályázót helyi szokás szerint megkoronázzák, vagyis egy ősrégi székben, kezében karddal, fején sisakkal alattvalói szeszes itallal nyakon öntik.

A sajátos ceremóniával formális nemesi címet nem lehet szerezni, de bárki is legyen a kocsma vezetője, az a hagyományok értelmében a „Pier-sziget királyává” válik.

John Murphy idegenvezető, aki 40 éve vezet kirándulásokat a szigetre a Guardiannek elárulta, hogy bárki is kapja meg az állást, „nagyon elkötelezettnek” kell lennie. Elmondása szerint a szigetről nem lehet csak úgy leugrani a boltba egy vekni kenyérét, ugyanis a mindössze 50 hektáros sziget csak komppal érhető el. Az önkormányzat szeretné, hogy a régió gyöngyszemének nevezett szigetnek az áprilisban kezdődő üdülő szezonra új üzemeltetője legyen, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a sajátos időjárási viszonyok miatt gyakoriak a szigeten az áramkimaradások.