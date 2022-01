Teljes a káosz a romániai maszkszigor után

A belügyminiszter szerint a rendőrök tudják, mi a dolguk. A rendőrök nem tudnak erről.

A román kormány néhány napja kötelezővé tette a maszkviselést a közterületeken. A textilből készülteket már nem fogadják el, csak a sebészeti vagy FFP-2-es maszkok használata engedélyezett. Lucian Bode belügyminiszter szerint 2500 lejes (csaknem 180 ezer forint) büntetést kockáztat, aki textilmaszkban lép ki az utcára.

A kérdésre, hogy a rendőrök ezt miként fogják ellenőrizni, annyit mondott, nincs külön utasítás, csak alkalmazni kell a jogszabályt, ami viszont az Europol rendőrszakszervezet szerint betarthatatlan, mert logikátlan – írta a Főtér.ro. Az érdekvédelmi szervezet szerint lehetetlen megállapítani, hogy a több száz típusú maszk közül mely felel meg a szabványoknak. Az Europol korábban arra buzdított, hogy a rendőrök ne foglalkozzanak a bírságolással.

Lucian Bode ehhez képest most azt állította, a rendőrök tökéletesen tisztában vannak a járványvédelmi szabályzattal, pontosan tudják, hogyan kell alkalmazni, 99,9 százalékuk be is tartja fogadalmát. A belügyminiszter példaként hozta, hogy a maszkszigor bevezetése óta megugrott a bírságok száma: szerinte naponta már 1300-1400 embert büntetnek meg azért, mert nem orvosi, vagy FFP-2-es maszkot viselnek.

Romániában az erdélyi megyeszékhelyek többsége után szerdán Bukarest is az úgynevezett vörös zónába került, miután itt is meghaladta a lakosság három ezrelékét az előző két hétben diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya.

Az állami hírügynökség szerint a fővárosban és az ország másik 40 városában már csak befogadóképességük 30 százalékát kihasználva, legkésőbb 22 óráig működhetnek a vendéglátóhelyek, színházak, mozik, sportlétesítmények és egyéb rendezvénytermek. Azokba csak Covid-igazolvánnyal, maszkkal, egymástól biztonságos távolságot tartva léphetnek be az emberek.