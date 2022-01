Egy nap alatt több mint százezer új fertőzöttet regisztráltak Argentínában

Az elmúlt huszonnégy órában 109 608 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Argentínában az ország egészségügyi minisztériumának pénteki közlése szerint. A mostani a járvány kitörése óta a legmagasabb szám, írja az MTI.

Míg december végén a 24 óra alatt diagnosztizált fertőzések száma 50 ezer körül mozgott, kedden ez a szám már 81 210 volt, szerdán 95 159-re nőtt, csütörtökön pedig átlépte a 100 ezret.

Az omikron rengeteg meglepetést okoz számunkra. Nem tudjuk, mikor fog tetőzni

– nyilatkozta a Clarín című argentin lapnak Sonia Tarragona, az egészségügyi miniszter kabinetfőnöke.

Az esetszámokban bekövetkezett jelentős növekedés a déli féltekén most lévő nyári időszakra esik, amikor az emberek egyébként is sokat utaznak és megtelnek a turisztikai központok is. A decemberi, ünnepi időszak miatt szintén sok összejövetelt tartottak.

Míg 2020-ban Argentínában szigorú rendelkezésekkel igyekezték megfékezni a járvány terjedését, például az emberek csak alapvető árucikkek beszerzése és orvosi vizsgálat miatt hagyhatták el otthonaikat, a vezetés tavaly szeptemberben jelentősen lazított a korlátozásokon, és egyszerűsödtek a külföldiekre vonatkozó beutazási szabályok is.

Az ország lakosságának több mint 70 százaléka teljesen beoltott.

A Baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház péntek reggeli összesítése szerint a 44,7 milliós Argentínában a járvány kezdete óta 6 025 303 fertőzöttet és 117 386 halálos áldozatot regisztráltak.