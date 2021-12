Németország: Egyes bankokba már nem mehetnek be az oltatlanok, marad az automata

A német állampolgárok számára a boltokban, bevásárlóközpontokban már kötelezővé tették a Covid-elleni oltásról vagy a gyógyulásról szóló igazolás bemutatását. Néhány tartományban ezt a szabály a bankokra is kiterjesztették – írta a Focus.de.

A Berliner Sparkassen és a Volksbanken például megköveteli az oltás igazolását.

Így az oltatlanok nem mehetnek be a bankfiókok belső pultjaihoz. Számukra az automatánál marad lehetőség pénzbefizetésre, pénzfelvételre vagy bankszámlakivonatok kinyomtatására.

A korlátozás ellenére az oltatlanok is végezhetnek bonyolultabb banki tranzakciókat, és továbbra is vehetnek fel például hitelt. A pénzintézetek ezekhez a műveletekhez az online hitelajánlatokat vagy tanácsadást ajánlják. Amennyiben aláírás is kell a szerződésekhez, a papírokat postai úton küldik meg az ügyfeleknek.

A bankok jelenleg a szövetségi kormány, a tartományok és az önkormányzatok eltérő követelményeit igyekeznek követni és betartani, ezért országszerte nem egységes a követett gyakorlat. A hatóságok azt javasolják, hogy az érintettek próbálják meg előre tisztázni, hogy az oltatlanoknak számítaniuk kell-e helyi korlátozásokra.