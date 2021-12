Az érsek a vírust már nem tagadja, csak az oltást

A román oltási kampány koordinátora szerint a főpópához hasonlókat büntetni kellene, mert emberek halnak meg miattuk.

Teodosie Petrescu korábban is fittyet hányt a járványra, nála már azt előrelépésként értékelték, amikor elismerte a koronavírus létét, de a Transindex szerint most újra hajmeresztő dolgokat állított.

A konstancai (tomisi) érsek a helyi rádióban azt mondta, hogy azok, akiket betegen oltanak be, meghalnak. Közölte, az orvostudomány már nem tudomány, a vakcina csak kísérleti jellegű, nem vállalja érte senki a felelősséget. A főpópa szerint az emberek vakon elhiszik, hogy hasznos az oltás, mert a Sátán elvakítja őket, hagyják, hogy mint egy nyájat, oltásra küldjék őket.

A romániai oltási kampány koordinátora nagyon veszélyesnek nevezte Teodosie érsek kijelentéseit. Szerinte azok, akik ilyeneket beszélnek, erkölcsileg felelőssé válnak emberek haláláért.

Ezek az állítások tévesek. Ezek nem kísérleti vakcinák, hanem engedélyezett vakcinák. Világszerte 8 milliárd adag vakcinát adtak be, ezeket megvitatják, újra megvitatják, felülvizsgálják és újra elemzik. Nem mondhatja senki, különösen olyasvalaki, aki ismert a nyilvánosság előtt, aki egy fontos testületet képvisel, amelyet az emberek figyelembe vesznek, hogy ezek a vakcinák kétes értékűek. Épp olyan betegtájékoztatók járnak hozzájuk, mint bármely más gyógyszerhez.

Valeriu Gheorghiță bajnak tartja, hogy ezeket az embereket nem vonják felelősségre vonnák, így szabadon terjeszthetik a valótlan információkat.

Konstanca érseke korábban azt mondta, nem szabad teret adni a véleményeknek, csak a tudományra kell alapozni. Azt is elárulta, ő nem oltatja be magát, mert allergiás. Mostani szavai érzékenyen érinthetik ortodox főnökét, Daniel pátriárkát is, aki néhány hete maga mondta el, hogy már beoltatta magát koronavírus ellen és azt üzente a hívőknek, hogy kövessék az orvosok tanácsait.