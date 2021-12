Lezuhant az indiai vezérkari főnököt szállító helikopter

Lezuhant Indiában egy helikopter, amelyen az indiai honvédelmi vezérkari főnökét, Bipin Rawat tábornokot szállították – közölte szerdán délelőtt az indiai légierő Twitter-csatornája. A beleset az Indiai-félsziget délkeleti részén történt, sajtóhírek szerint legalább négy ember életét vesztette. A helikopteren tartózkodók számát egyelőre nem közölték, de a hírcsatornák bemutattak egy jegyzéket, amelyen kilenc személy neve szerepelt utasként, köztük a tábornok felesége és más magas rangú honvédelmi tisztségviselők.

A híradásban arra nem tértek ki, hogy a hatvanhárom éves tábornok megsérült-e a balesetben.

Az AlJazeera a Prasar Bharati indiai közszolgálati csatornára hivatkozva azt írja, a négy haláleseten túl hárman megsérültek, őket kórházba szállították. A jelentést hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. Radzsnat Szingh védelmi miniszter várhatóan még szerdán nyilatkozik a parlamentben az incidensről.

A Press Trust of India hírügynökség szerint a helikopter a légierő támaszpontjáról a hadsereg honvédelmi főiskolája felé tartott, amikor Tamilnádu állam területén lezuhant. Az indiai médiában közölt felvételek szerint a helikopter lángokban állt, és a helyi lakosok próbálták meg eloltani a főiskola közelében lévő sűrű erdős területen.

An Indian Air Force (IAF) helicopter crashes in Tamil Nadu: CDS Bipin Rawat in critical condition;#BIGBREAKING #bipinrawat #helicopter #CDSRawat @ravindraJourno pic.twitter.com/y7T41O76f2