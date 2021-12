A jövő héten kinyitja kapuit Ausztria az oltottak előtt

Hó közepétől az oltottak és Covidon átesettek foglalhatnak szállást és beülhetnek étterembe nyammogni.

Karl Nehammer új osztrák kancellár kedden bejelentette, hogy véget érnek a héten, december 12. magasságában a nagyon szigorú ausztriai járványügyi korlátozások. Ez a síturizmus szempontjából is fontos, a Síelők.hu cikke szerint így hamarosan az oltottak és a betegségből felgyógyultak is foglalhatnak ismét szállást és beülhetnek vendéglátóhelyekre.

A lap szerint szerdán jelentik be a részleteket, de az már látható, hogy lokálisan hozhatnak majd keményebb intézkedéseket is a helyhatóságok. Bécs úgy is döntött, hogy megnyitja a karácsonyi vásárokat, de csak december 20-tól lehet szállást foglalmni és éttermekben helyben fogyasztani.

Így tehát a korábbi, ún. 2G-rendszer áll vissza Ausztriában, tehát az oltatlanok (és a vírusfertőzésen nem átesettek) még nem foglalhatnak szállást. Arra még várni kell, melyik tartomány hogyan értelmezi és alkalmazza az új szabályozást.