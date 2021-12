Koronavírus: Drámaian növekvő számokat hozott az omikron

Sokkoló ütemben nő a fertőzöttek száma a Dél-afrikai Köztársaságban, ahol a múlt héten a világon először fedezték fel a koronavírus szupervariánsát, az omikront. Hétfő óta megötszöröződött az új fertőzöttek száma:a hét első napján még csak 2273 új esetet jelentettek, kedden már 4373-at, szerdán 8561-et, csütörtökön pedig 11.535-öt. A koronavírusban elhunytak száma pedig 44 volt.

Az omikron a delta-variánsnál is sokkal gyorsabban terjed, már ki is szorította a többi koronavírus-variánst a térségben. A fertőzési rátája ugyanis háromszoros a korábbi vírus-változatokhoz képest.

Az omikron elterjedése miatt több ország légtérzárat és beutazási tilalmat léptetett életbe a dél-afrikai országokkal szemben, de úgy tűnik, hiába. Európa után már az Egyesült Államok öt államában is kimutatták az omikront, köztük New Yorkban is – írta a The Guardian.