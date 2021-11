Kórházban robbantottak Kabulban, legalább tizenkilencen meghaltak

Legalább tizenkilenc ember meghalt és negyvenhárman megsebesültek, miután két robbanás érte, és lövöldözés tört ki Afganisztán legnagyobb katonai kórházánál a fővárosban, Kabulban – írja afganisztáni belügyi forrásokra hivatkozva az Al Jazeera. Bilal Karimi, a tálib hatalom helyettes szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy legalább két robbantás történt a 400 ágyas kórház bejáratánál. Szemtanúk egy autóban elhelyezett bombáról számoltak be. Egy tálib hivatalos személy később azt mondta, egy öngyilkos merénylő és fegyveresek állnak a támadás mögött. A kórház egyik egészségügyi dolgozója, akinek sikerült elmenekülnie a helyszínről, azt mondta, hogy hatalmas robbanást hallott, majd néhány percnyi lövöldözést. A második, nagyobb erejű robbanás körülbelül perccel ezután történt.

A Twitteren egy pakisztáni felhasználó tett közzé egy rövid videót, ebben a bejegyzésben már 23 halottról és ötven sérültről írnak. A videóban a korház egyik férfiápolója azt mondja:

Major ISIS attack in #Kabul



Atleast 23 killed and 50 injured in an attack on Sardar Dawood Khan Hospital.

"There are bodies in dfrnt parts of hospital, the attackers were shooting everyone who came forward"

A Male nurse working in a military hospital told pic.twitter.com/gwS8wscOTM