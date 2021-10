Ketten meghaltak, miután elöntött a víz több szicíliai várost

Harmadik napja sújtják heves viharok Dél-Olaszországot, így Szicília egyes részein az utak és utcák víz alá kerültek. A BBC kedden délután írt erről. Az olasz polgári védelem a legsúlyosabb meteorológiai riasztást adta ki kedden Szicília egyes részeire és a szomszédos Calabria területére is. A hivatal arra figyelmeztetett, hogy a heves esőzések, zivatarok és a viharos szél potenciálisan életveszélyes, és anyagi károkra is számítani lehet ezeken a területeken.

Az olasz sajtó eközben egy ötvenhárom éves férfi haláláról írt, a holttestét egy autó alatt találták meg, miután a Cataniától északra fekvő Gravina városán végigsöpörtek az özönvízszerű esőzések. Hétfőn egy hatvanhét éves férfi holttestét találták meg, akinek továbbra is keresik ötvennégy éves feleségét. Őt a férjével együtt még vasárnap sodort el az áradás a szintén Catania melletti Scordia városában.

A helyzet súlyosságára tekintettel Catania polgármestere elrendelte, hogy kedd éjfélig zárjanak be minden üzletet, kivéve azokat, amelyek alapvető szolgáltatásokat nyújtanak. Salvo Pogliese polgármester a Facebookon kedden este azt közölte, az elmúlt negyvennyolc órában annyi eső hullott a városban, mint máskor egy teljes év alatt.

– írta, és egyúttal szerdától iskolai szünetet rendelt el.

Egy olasz sportriporter és sportkommentátor, Alex Milone a Twitteren tett közzé videófelvételt a három napja tartó cataniai ítéletidőről:

In #Sicilia it has been raining for 3 days without stopping. This is the situation in #Catania, now. My thoughts are there. Come on wonderful people ❤ pic.twitter.com/k7955Hz9SR