Nagy bakot lőtt a magyarellenes román politikus

A gyűlölet elhomályosíthatta a szemét. Nagyon melléfogott a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője.

Marosszentgyörgyön tartották a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 15. kongresszusát, ahol Dan Tanasa látni vélte az ombudsman-helyettest – írja a Maszol.ro. A magyarellenes kirohanásairól ismert nacionalista politikus Facebook-oldalán azt állította, erre fényképes bizonyítékai vannak. Molnár Zsoltnak ezért le kell mondania, hiszen törvényt sértett.

Bizonyítékaival azonban komoly gondok aggódtak.



Érvelése szerint a nép ügyvédje és helyettese nem vállalhat politikai szerepet, nem vehet részt politikai szervezet rendezvényén sem. A politikus három fotót is feltöltött Facebook-oldalára, amelyek közül az egyiken be is karikáztak valakit, akiról azonban kiderült, hogy a férfi nem az ombudsman magyar helyettese, hanem egy újságíró.

A Főtér a hír kapcsán emlékeztet arra is, Dan Tanasă már azt is nemzetárulásnak nevezte, hogy Florin Citu román kormányfő elment az RMDSZ kongresszusára. Korábban egyébként ő volt az is, aki miatt megbüntettek egy magyarok által lakott falut, mert a helyi lapot magyarul adta ki.