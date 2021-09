Nagyot drágult a földgáz Európában

Jelentősen drágult és ismét 800 dollár fölé emelkedett a földgáz ezer köbméterenkénti ára a szabadpiaci kereskedésben pénteken – írja az MTI. A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF októberi határidős jegyzésében a földgáz ezer köbméterenként 803,75 dollárba, megawattóraként 65,995 euróba került.

Szerdán többször is történelmi rekordot döntött a szabadpiaci ár, napi maximumán ezer köbméterenként csaknem 970 dollárt kellett fizetni, majd zárásra 800 dollár környékére zuhant vissza a jegyzés. Csütörtökön tovább mérséklődött, 730 dollárra süllyedt az ár, végül 760 dolláron zárult a kereskedés.

Január óta több mint 250 százalékkal nőttek a földgázárak a holland TTF-n, ami felfelé hajtja az elektromos energia árát a fűtési szezon közeledtével, miközben Európában a gáztározók töltöttségének szintje az átlagosnál is alacsonyabb. (A hivatalos tájékoztatás szerint a magyar tározókban annyi földgáz van már most is, amennyi elég a téli hazai igények kielégítésére, és talán még olcsóbb is lehet, mint most.)

Az S&P Global Platts amerikai pénzügyi szolgáltató vállalat elemzői azzal magyarázzák az áram drágulását, hogy erős a kereslet, például az adatközpontok és elektromos autók energiaigénye miatt, de alapvetően az áramot előállító erőművekben használt földgáz árának meredek emelkedése csapódik le az elektromos energia árában. A közműszolgáltatók egyre inkább rá vannak utalva a földgázra.

A TASZSZ orosz hírügynökség által megkérdezett elemzők elképzelhetőnek tartják, hogy bizonyos feltételek esetén akár ezer dollárba is kerülhet ezer köbméter földgáz Európában. Az ár attól függ majd, hogy hogy alakul a helyzet az ázsiai gázpiacokon, illetve mikor helyezik üzembe az Északi Áramlat-2 gázvezetéket.

Az Oroszországot Németországgal összekötő, a Balti-tenger mélyén futó gázvezeték építése egy héttel ezelőtt fejeződött be, és a tervek szerint az év végéig el is indulnak a szállítások.