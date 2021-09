Húsz év elteltével is emlékszünk arra, hol hallottunk 9/11-ről

Aznap költöztem be a középiskolai kollégiumba. A bátyám barátnője kísért el, valamikor ebéd után értünk oda. Miután elfoglaltam a szobámat és elkezdtem pakolászni, hallottam, hogy körülöttem arról beszélnek, hogy repülők csapódtak be felhőkarcolókba New Yorkban. Bementünk a tévészobába, a hírekben láttuk, hogy mi történt. Sokan voltak a teremben. Talán arra gondoltam akkor, hogy ez lehet egy világháború kezdete, mert az USA majd válaszként kirobbant valamit.