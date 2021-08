A bécsi magyar nagykövetség előtt tüntettek a Fertő-projekt ellen

A Greenpeace ausztriai aktivistái tiltakoztak a gigaberuházás ellen.

Bécsben, a magyar nagykövetség épülete előtt tiltakoztak ma délelőtt a Greenpeace Ausztria munkatársai azért, hogy állítsák le a természetpusztítást a Fertő tónál. Erről a Greenpeace Magyarország számolt be Facebook-oldalán, ahol azt írják, „most, amikor az ökológiai összeomlás fenyegeti a világot, kiszáradás a tavainkat, folyóinkat, minden talpalatnyi területet meg kellene védenünk, amely menedéket jelent az élővilágnak”.

A tiltakozás kiváltó oka, hogy a magyar állam Fertőrákoson, a tó hazai szakaszának egyetlen olyan helyén, ahol strand kialakítása lehetséges, gigaberuházásba fogott. Több mint 30 milliárd forintból építenek a területre szállodát, ökocentrumot, sportközpontot, vendégházakat, kempinget és készül egy 880 férőhelyes parkoló is, valamint egy 850 vitorláshajóra méretezett kikötő is, ami 60 hektárt hasít ki a nádasból és a tó medréből. Hogy mindezek megvalósíthatóak legyenek, átépítik a szabadstrandot, az évtizedek óta a helyszínen álló cölöpházakat pedig már el is bontották.

A Greenpeace Magyarország is azt kifogásolja posztjában, hogy „mindez megtörténhet egy olyan területen, amely minden létező hazai és nemzetközi természetvédelmi jogszabály által védett terület: Nemzeti Park, Natura 2000 terület, a Ramsari Egyezmény által védett vizes élőhely, ráadásul az UNESCO Világörökségi terület magterülete”.

A tó ügyében korábban már az UNESCO is állást foglalt, ők egy kemény hangvételű levélben kérték a projekt azonnali leállítását.