Legalább három embert megöltek egy tálibellenes tüntetésen, sok a sérült

Legalább három ember meghalt és többen megsebesültek szerdán a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban egy tálibellenes tüntetésen, amikor a tálibok tüzet nyitottak az összegyűlő tömegre.

A szemtanúk és egy volt rendőrségi tisztségviselő által elmondottak szerint helyi lakosok leeresztették a tálibok zászlóját, és megpróbálták kitűzni az afgán nemzeti lobogót a város egyik terén, ez váltotta ki a jelenlévő fegyveres erők haragját. Videofelvételeken látszik, amint tálib harcosok a levegőbe lőnek és botokkal támadnak az összegyűltekre, hogy feloszlassák őket. Egy helyi hírügynökség egyik újságírója arról számolt be, hogy ütlegelni kezdték őt és operatőr kollégáját, miközben tudósítani akartak a felfordulásról.

A Reuters szerint a tálibok közül – akik többször fogadkoztak már, hogy nem akarnak vasmarokkal uralkodni az országban és békére vágynak – egyelőre senki nem kommentálta a történteket.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021