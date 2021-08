A tálibok szerint vége a háborúnak Afganisztánban, nem hiszik, hogy a külföldi erők újra próbálkoznának

Több mint 60 ország közös nyilatkozatot adott ki, amelyben azt állítják, hogy az Afganisztánt elhagyni kívánó afgánoknak és nemzetközi állampolgároknak engedélyezni kell a távozást, és a repülőtereknek, valamint a határátkelőknek nyitva kell maradniuk - közölte vasárnap késő este az amerikai külügyminisztérium az MTI híre szerint.

A tájékoztatás szerint az amerikai kormány és több mint 60 másik ország, köztük Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Katar, a Koreai Köztársaság, Németország, és Olaszország közös nyilatkozatot adott ki. Ebben azt közölték, hogy „az Afganisztán-szerte hatalmi és hatósági pozícióban lévők felelősséget – és elszámoltathatóságot – viselnek az emberi élet és a tulajdon védelméért, valamint a biztonság és a polgári rend azonnali helyreállításáért”. Hozzátették: „az afgán nép megérdemli, hogy biztonságban és méltóságban éljen. Mi a nemzetközi közösségben készen állunk arra, hogy segítsük őket”.

A háborúnak vége Afganisztánban, az uralom típusa és a rendszer formája hamarosan tisztázódik – jelentette ki a tálibok politikai irodájának szóvivője vasárnap az al-Dzsazíra katari székhelyű tévének nyilatkozva. Mohammed Naim szóvivő elmondta, hogy egyetlen diplomáciai testület vagy annak bármelyik központja sem volt célpont. Hozzátette, szervezete mindenkit biztosít arról, hogy gondoskodik az állampolgárok és a diplomáciai képviseletek biztonságáról.

Készek vagyunk párbeszédet folytatni minden afgán személlyel, és garantálni fogjuk számukra a szükséges védelmet

– hangoztatta. Kijelentette, szervezete minden lépést felelősségteljesen tesz, és mindenkivel békét akar.

A tálib lázadók vasárnap vonultak be az afgán fővárosba, Kabulba. Ezzel egy időben Asraf Gáni elnök elhagyta az országot, mondván, el akarja kerülni a vérontást, mivel az iszlamista fegyveresek közel kerültek ahhoz, hogy átvegyék az ország irányítását. Naim az afgán elnök meneküléséről azt mondta, nem számoltak vele, és még a politikushoz közel állók sem számítottak rá. Hangsúlyozta, hogy szervezete most látja húsz éve tartó erőfeszítéseinek és áldozatainak eredményét. “Elértük, amire vágytunk, vagyis országunk szabadságát és népünk függetlenségét”. Kifejtette: „Nem engedjük, bárki is arra használja a földjeinket, hogy bárkit célba vegyen, és nem akarunk ártani másoknak.” Szerinte szervezete nem fog beavatkozni mások ügyeibe, és cserébe nem engedi, hogy beavatkozzanak az ő ügyeikbe.

Nem hisszük, hogy a külföldi erők megismételnék afganisztáni kudarcos tapasztalataikat

– mondta. Szerinte a tálibok készek párbeszéd útján kezelni a nemzetközi közösség aggodalmait.

António Guterres ENSZ-főtitkár közleményében hangsúlyozta: nagy aggodalommal követi az afganisztáni helyzetet. Felszólította a tálibokat és minden más felet, hogy az életek védelme és a humanitárius szükségletek kielégítése érdekében tanúsítsanak maximális önmérsékletet. „A konfliktus miatt emberek százezrei kényszerülnek otthonaik elhagyására. A harcok által leginkább érintett közösségekben továbbra is súlyos emberi jogi jogsértésekről számolnak be” – fogalmazott.

Különösen aggódalommal szólt a nők és lányok jövője miatt, akiknek nehezen kivívott jogait meg kell védeni. Minden jogsértésnek véget kell vetni – írta. Felszólította egyben a tálibokat és mindenki mást, hogy biztosítsák a nemzetközi humanitárius jog, valamint minden ember jogainak és szabadságának tiszteletben tartását.

A kiadott közlemény szerint az ENSZ továbbra is elkötelezett az afgán állampolgárok humanitárius segélyezése mellett. A dokumentumban kiemelték, hogy a nehéz afganisztáni helyzetben egyre nagyobb szükség van humanitárius segítségre. Ennek érdekében a főtitkár felszólított minden felet, hogy szavatolja a humanitárius dolgozók akadálytalan munkáját, és hogy a szükséges segélyek időben eljuthassanak az érintettekhez. A különböző afganisztáni ENSZ-missziókban dolgozó személyzet létszáma eléri az 5000 főt, többségük helyi lakos, bár több száz külföldi is részt vesz a műveletekben. Néhányukat az elmúlt hetekben a tálibok offenzívája közepette Kabulba telepítették át. Guterres hétfőn felszólal a Biztonsági Tanács Afganisztánnal foglalkozó ülésén.