Találkozott Orbán Viktorral a legismertebb amerikai jobboldali tévés, majd maszkszkeptikus műsort csinált

Orbán Viktor Budapesten találkozott Tucker Carlson amerikai műsorvezetővel, aki az Egyesült Államok jobboldalának legismertebb és legnépszerűbb tévés arca. Erről a miniszterelnök maga posztolt képet a Facebookon.

Carlson szombaton előadást tart a Mathias Corvinus kollégium fesztiválján, de előtte a hét minden napján Budapestről jelentkezik be.

Ebben a 444 szerint az az igazán érdekes, hogy hiába van sok ideológiai hasonlóság Carlson és a Fidesz között, az amerikai politikában máshol vannak a törések, és a műsorvezető kifejezetten kritikus az oltásokkal és a maszkviseléssel szemben. Carlson hétfőn esti műsorában arról beszélt, hogy a demokraták megnehezítik az oltatlanok életét.

A magyar kormány korábban óriási kampányt húzott fel arra, hogy az oltásellenesség bűn.

Az oltásellenes kampány – elnézést, hogy nagypénteken használok ilyen erős kifejezést – az bűn. Mert akit lebeszélnek arról, hogy felvegye az oltást, az meghalhat. És meg is halnak olyanok, akik hallgatnak a baloldalra. És ezért valakinek a lelkiismeretével el kell számolnia. Én arra kérek mindenkit, ha nem akar oltást – amit megérthetünk, mert nem gondolkodik mindenki ugyanúgy a világról –, mi ezt tiszteletben tartjuk. Ne lépje át azt a határvonalat, hogy másokat is meg akar arról győzni, hogy ő se oltassa be magát.